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15 липня 2025, 20:32

Через російські удари важливе місто на Харківщині повністю залишилось без водопостачання

15 липня 2025, 20:32
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Після чергових російських ударів Куп’янськ залишився без централізованого водопостачання

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"У Куп’янську внаслідок обстрілів повністю зникло водопостачання. До цього вода подавалася лише на правий берег міста", - повідомив він.

За словами Синєгубова, безпекова ситуація поки не дозволяє почати ремонт, але всі комунальні служби напоготові — як тільки буде можливість, одразу почнемо відновлювати.

"Наразі організували підвіз води автоцистернами, зокрема силами ДСНС", - додав він.

Зазначимо, Куп'янськ є важливим містом у Харківській області - є другим за величиною залізничним вузлом у регіоні, після Харкова.

Нагадаємо, поліцейські під обстрілами врятували пораненого чоловіка на Харківщині.

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