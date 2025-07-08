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Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Мерефі під Харковом сталася трагічна подія за участю жінки, яка переслідувала бус із сином, якого примусово мобілізували.

За повідомленнями місцевих пабліків, жінка, яка, за версією очевидців, може бути матір’ю хлопця, силоміць затягнутого у транспортний засіб, вчепилася за передню частину бусика, намагаючись завадити його виїзду. Водій повільно їхав назад і не реагував на людину. Коли авто збільшило швидкість, жінка перечепилася і впала на землю, однак бус продовжив рух.

Жінка підвелася та наздогнала авто. Тоді з нього вийшов чоловік і силоміць відтягнув жінку. Коли бус від’їхав, вона у відчаї заволала на всю вулицю і знепритомніла. До неї підбігли небайдужі перехожі та почали надавати першу домедичну допомогу.

За інформацією з тих же джерел, жінка померла в кареті швидкої допомоги. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає. Обставини інциденту з’ясовуються. Чекаємо на офіційні повідомлення від представників місцевої влади та правоохоронних органів.

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