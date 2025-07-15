Поліцейські під обстрілами врятували пораненого чоловіка на Харківщині
Житель села Слобожанське Липецької громади отримав осколкове поранення, коли працював на городі біля власного будинку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.
Ворожий FPV-дрон скинув боєприпас, уламки якого вразили поперекову ділянку спини чоловіка.
Через активні бойові дії, поранений не міг отримати кваліфіковану допомогу і самостійно дістатися до медиків.
Поліцейські, які виїхали на місце події евакуювали чоловіка до найближчого медзакладу. Наразі його стан лікарі оцінюють як задовільний.
Нагадаємо, на Харківщині внаслідок обстрілу БпЛА загинула жінка, поранено 10 осіб.
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