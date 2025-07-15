Из-за российских ударов важный город на Харьковщине полностью остался без водоснабжения
После очередных российских ударов Купянск остался без централизованного водоснабжения
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
"В Купянске в результате обстрелов полностью исчезло водоснабжение. До этого вода подавалась только на правый берег города", – сообщил он.
По словам Синегубова, ситуация с безопасностью пока не позволяет начать ремонт, но все коммунальные службы наготове — как только будет возможность, сразу начнем восстанавливать.
"Пока организовали подвоз воды автоцистернами, в том числе силами ГСЧС", - добавил он.
Отметим, Купянск является важным городом в Харьковской области – является вторым по величине железнодорожным узлом в регионе, после Харькова.
Напомним, полицейские под обстрелами спасли раненого мужчину в Харьковской области.