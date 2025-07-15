Из-за российских ударов важный город на Харьковщине полностью остался без водоснабжения

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После очередных российских ударов Купянск остался без централизованного водоснабжения

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

"В Купянске в результате обстрелов полностью исчезло водоснабжение. До этого вода подавалась только на правый берег города", – сообщил он.

По словам Синегубова, ситуация с безопасностью пока не позволяет начать ремонт, но все коммунальные службы наготове — как только будет возможность, сразу начнем восстанавливать.

"Пока организовали подвоз воды автоцистернами, в том числе силами ГСЧС", - добавил он.

Отметим, Купянск является важным городом в Харьковской области – является вторым по величине железнодорожным узлом в регионе, после Харькова.

Напомним, полицейские под обстрелами спасли раненого мужчину в Харьковской области.