На Харьковщине мужчина убил своего пасынка

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Житель села Тимченки Чугуевского района нанес смертельные ножевые ранения сыну своей жены. Ему грозит до 15 лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области, передает RegioNews.

Убийство произошло 12 июля. По данным следствия, во время бытового конфликта 63-летний мужчина ударил кухонным ножом в шею сына своей жены. От полученных травм 41-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Полицейские оперативно задержали злоумышленника. Следователи сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве. Фигуранту грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в Ровно осудили местного жителя, который убил своего знакомого и выбросил, спрятанное в чемодане тело жертвы на помойку. Злоумышленник проведет за решеткой 10 лет.