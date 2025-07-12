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У Харкові затримали чоловіка, який побив військового ТЦК. Це сталось під час конфлікту на вокзалі

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Інцидент стався на Харківському вокзалі 11 липня. Працівники ТЦК супроводжували військовослужбовця до військової частини. Проте від час висадки він почав чинити опір.

В ході сварки 44-річний перехожий завдав одному з військових ТЦК тілесні ушкодження.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Черкаській області затримали чоловіків та жінку, які напали на військових ТЦК. Тепер їм загрожує позбавлення волі до п'яти років.