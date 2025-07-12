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На Закарпатті правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв у людину. Тепер його помістили в ізолятор

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

11 липня до лікарні потрапив 43-річний житель села Крива з вогнепальними пораненнями. З'ясувалось, що до цього причетний його 37-річний односелець.

Чоловіки були в неприязних стосунках. У ніч напередодні підозрюваний приїхав до подвір’я потерпілого та, не виходячи з автомобіля, здійснив кілька пострілів у його бік, поранив чоловіка і пошкодив припаркований у дворі автомобіль. Після цього він просто поїхав.

Зловмисника затримали та помістили його в ізолятор. Слідчі кваліфікували його дії за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто замах на умисне вбивство.

Нагадаємо, раніше в Харкові чоловік здійснив постріл у свого вітчима. Це сталось під час родинної сварки, коли він захотів заступитися за матір.