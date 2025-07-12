13:38  11 липня
На Запоріжжі фіксують нашестя сарани: перші відео з місця
10:10  11 липня
Поблизу Львова на BMW впало дерево: постраждала 17-річна дівчина
06:40  11 липня
З України намагалися вивезти старовинну ікону Ісуса Христа
UA | RU
UA | RU
12 липня 2025, 00:30

Приїхав до будинку і вистрелив: на Закарпатті затримали чоловіка, який ледь не вбив односельця

12 липня 2025, 00:30
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Закарпатті правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв у людину. Тепер його помістили в ізолятор

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

11 липня до лікарні потрапив 43-річний житель села Крива з вогнепальними пораненнями. З'ясувалось, що до цього причетний його 37-річний односелець.

Чоловіки були в неприязних стосунках. У ніч напередодні підозрюваний приїхав до подвір’я потерпілого та, не виходячи з автомобіля, здійснив кілька пострілів у його бік, поранив чоловіка і пошкодив припаркований у дворі автомобіль. Після цього він просто поїхав.

Зловмисника затримали та помістили його в ізолятор. Слідчі кваліфікували його дії за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто замах на умисне вбивство.

Нагадаємо, раніше в Харкові чоловік здійснив постріл у свого вітчима. Це сталось під час родинної сварки, коли він захотів заступитися за матір.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
замах на вбивство поліція
У Запоріжжі чоловік увірвався до лікаря з ножем та погрожував розправою
10 липня 2025, 21:25
У Кривому Розі 22-річний син побив батька до госпіталізації: шокуючі деталі справи
10 липня 2025, 19:25
Всі новини »
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
Є хороші сигнали: Зеленський заявив про співпрацю США та України
12 липня 2025, 01:40
В Україні стрімко дешевшає популярна ягода
12 липня 2025, 01:20
Подзвонили з "банку": на Житомиршині аферисти оформили на жінку кредит
12 липня 2025, 00:50
Вершкове масло в Україні стрімко дорожчає: чому
11 липня 2025, 23:55
У Харкові чиновник ЦНАПу торгував фальшивими документами
11 липня 2025, 23:35
У Києві маршрутка влетіла у вантажівку: серед постраждалих підліток
11 липня 2025, 22:55
Розмінування в Україні: фермери отримали ще понад 800 гектарів земель
11 липня 2025, 22:35
Смертельне ДТП на Харківщині: водій загинув на місці
11 липня 2025, 22:15
Депутат з Запоріжжя Шевченко отримав ще одну підозру
11 липня 2025, 21:47
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »