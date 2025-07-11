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В Харьковской области произошло ДТП на автодороге. К сожалению, в результате аварии погиб человек

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Авария произошла 10 июля на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский". Водитель ВАЗ во время обгона на встречной полосе движения столкнулся с грузовым автомобилем МАН. В результате ДТП 47-летний водитель легковушки погиб на месте.

Правоохранители начали расследование по ч. 2 ст. 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, ранее в Черкасской области произошло ДТП с двумя авто. 30-летний водитель Renault Megan выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ под управлением 51-летнего мужчины. В результате ДТП водителя ВАЗа госпитализировали.