Фото: Державна прикордонна служба

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За інформацією Державної прикордонної служби України, на Південно-Слобожанському напрямку підрозділ РУБпАК Харківського прикордонного загону завдав ворогу значних втрат.

Під час бойової роботи було влучно знищено два автомобілі противника, один з яких перевозив боєкомплект. Також прикордонники ліквідували антену зв'язку, польовий склад із пальним, а також дві облаштовані позиції та два укриття, де переховувалися російські військові.

Крім технічних засобів і логістичних об'єктів, українським захисникам вдалося уразити й піхоту противника. За словами прикордонників, бойові дії в цьому напрямку тривають, і українські сили продовжують завдавати ударів по окупантах.

Операція стала черговим прикладом ефективної роботи прикордонників у зоні бойових дій. Їх дії послаблюють логістику противника та зменшують його бойову спроможність на ключових ділянках фронту.

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