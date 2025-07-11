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11 липня 2025, 20:35

На Харківщині прикордонники знищили техніку, склади й піхоту окупантів

11 липня 2025, 20:35
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Фото: Державна прикордонна служба
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У Харківській області бійці прикордонного підрозділу "Стрікс" провели результативну операцію проти російських військ

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За інформацією Державної прикордонної служби України, на Південно-Слобожанському напрямку підрозділ РУБпАК Харківського прикордонного загону завдав ворогу значних втрат.

Під час бойової роботи було влучно знищено два автомобілі противника, один з яких перевозив боєкомплект. Також прикордонники ліквідували антену зв'язку, польовий склад із пальним, а також дві облаштовані позиції та два укриття, де переховувалися російські військові.

Крім технічних засобів і логістичних об'єктів, українським захисникам вдалося уразити й піхоту противника. За словами прикордонників, бойові дії в цьому напрямку тривають, і українські сили продовжують завдавати ударів по окупантах.

Операція стала черговим прикладом ефективної роботи прикордонників у зоні бойових дій. Їх дії послаблюють логістику противника та зменшують його бойову спроможність на ключових ділянках фронту.

Нагадаємо, ЗСУ вполювали російський ЗРК "Бук-М1" вартістю $10 млн.

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Харківська область прикордонники російська армія знищення техніка бій
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