У Харкові в гаражі виявили великий арсенал з боєприпасами

фото: ДБР

Правоохоронці виявили у Харкові великий арсенал з боєприпасами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Схованку було облаштовано в оглядовій ямі одного з гаражних кооперативів Харкова. Вона була надійно замаскована та призначена для тривалого зберігання вибухонебезпечних предметів.

"Правоохоронці виявили десятки одиниць озброєння, серед яких: міни різного типу та гранати; реактивні протитанкові гранатомети; постріли до них; тротил; термобаричні запали; набої для автоматів та кулеметів тощо", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та осіб, причетних до зберігання арсеналу, а також джерела їхнього походження.

Нагадаємо, на Харківщині затримали чоловіка, який торгував боєприпасами.