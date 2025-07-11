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11 липня 2025, 15:12

У Харкові в гаражі виявили великий арсенал з боєприпасами

11 липня 2025, 15:12
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фото: ДБР
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Правоохоронці виявили у Харкові великий арсенал з боєприпасами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Схованку було облаштовано в оглядовій ямі одного з гаражних кооперативів Харкова. Вона була надійно замаскована та призначена для тривалого зберігання вибухонебезпечних предметів.

"Правоохоронці виявили десятки одиниць озброєння, серед яких: міни різного типу та гранати; реактивні протитанкові гранатомети; постріли до них; тротил; термобаричні запали; набої для автоматів та кулеметів тощо", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та осіб, причетних до зберігання арсеналу, а також джерела їхнього походження.

Нагадаємо, на Харківщині затримали чоловіка, який торгував боєприпасами.

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