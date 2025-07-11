ЗСУ вполювали російський ЗРК "Бук-М1" вартістю $10 млн
Нещодавно на одному з активних напрямків фронту розвідники бригади "Чорний ліс" виявили та знищили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М1"
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає RegioNews.
"Знищено черговий російський ЗРК "Бук-М1" вартістю близько $10 млн. На відео — спільна робота бригади "Чорний ліс" та 413 окремого батальйону безпілотних систем "Рейд", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше Сили оборони знищили російський ЗРК "Бук-М3" вартістю $45 млн.
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