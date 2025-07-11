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11 июля 2025, 20:35

В Харьковской области пограничники уничтожили технику, склады и пехоту оккупантов

11 июля 2025, 20:35
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Фото: Государственная пограничная служба
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В Харьковской области бойцы пограничного подразделения "Стрикс" провели результативную операцию против российских войск

Об этом сообщает "Мнение", передает RegioNews.

По информации Государственной пограничной службы Украины, на Южно-Слобожанском направлении подразделение РУБпАК Харьковского пограничного отряда нанесло врагу значительные потери.

Во время боевой работы было точно уничтожено два автомобиля противника, один из которых перевозил боекомплект. Также пограничники ликвидировали антенну связи, полевой склад с горючим, а также две обустроенные позиции и два укрытия, где скрывались российские военные.

Кроме технических средств и логистических объектов, украинским защитникам удалось поразить и пехоту противника. По словам пограничников, боевые действия на этом направлении продолжаются, и украинские силы продолжают наносить удары по оккупантам.

Операция стала очередным примером эффективной работы пограничников в зоне боевых действий. Их действия ослабляют логистику противника и уменьшают его боевую способность на ключевых участках фронта.

Напомним, ВСУ поразили российский ЗРК "Бук-М1" стоимостью $10 млн.

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Харьковская область пограничники российская армия уничтожение техника бой
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