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Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Харківській області, в селі Зоряне сталась трагедія. У місцевому ставку потонув 15-річний хлопець. Місцеві жителі та рятувальники діставали його тіло з води.

Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії. Слід зазначити, що купання у всіх водоймах регіону заборонене.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині у воді загинула 12-річна дівчинка. Вона пірнула у воду, але не з'являлась довго на поверхні. Її сестра покликала дорослих, а згодом її тіло дістали на поверхню.