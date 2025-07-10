Трагедія на воді: на Харківщині потонув підліток
На Харківщині стався інцидент на водоймі. З-під води дістали тіло підлітка
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
У Харківській області, в селі Зоряне сталась трагедія. У місцевому ставку потонув 15-річний хлопець. Місцеві жителі та рятувальники діставали його тіло з води.
Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії. Слід зазначити, що купання у всіх водоймах регіону заборонене.
Нагадаємо, раніше на Миколаївщині у воді загинула 12-річна дівчинка. Вона пірнула у воду, але не з'являлась довго на поверхні. Її сестра покликала дорослих, а згодом її тіло дістали на поверхню.
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