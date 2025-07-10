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Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Харьковской области, в селе Зоряное произошла трагедия. В местном пруду утонул 15-летний мальчик. Местные жители и спасатели извлекали его тело из воды.

Правоохранители устанавливают все происшествия трагедии. Следует отметить, что купание во всех водоемах региона запрещено.

Напомним, ранее на Николаевщине в воде погибла 12-летняя девочка. Она нырнула в воду, но долго не появлялась на поверхности. Ее сестра позвала взрослых, а затем ее тело достали на поверхность.