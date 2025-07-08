12:20  08 липня
У Дніпрі обмежили рух вантажівок через спеку понад +28°C
10:51  08 липня
Трагічна ДТП на Львівщині: водій наїхав на жінку, яка лежала на дорозі
09:13  08 липня
На Вінниччині з дна річки підняли потопельника
UA | RU
UA | RU
08 липня 2025, 16:07

У Харкові затримали молодиків, які жорстоко розправились із чоловіком

08 липня 2025, 16:07
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Харкові оголосили про підозру молодим хлопцям за вбивство. Вони жорстоко побили чоловіка, через що він помер

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Харкові затримали трьох молодих хлопців, які жорстоко побили чоловіка. Від отриманих травм він помер. Інцидент стався напередодні 6 червня. Тоді поліцейським повідомили про тіло чоловіка у Салівському районі. Причиною смерті стали множинні тілесні ушкодження та переломи.

Як з'ясували правоохоронці, увечері група молодих хлопців (серед яких були й неповнолітні) розпивала алкоголь за гаражами. Між ними та 25-річним чоловіком стався конфлікт, який переріс у бійку. Потерпілому завдали численні удари по голові та тулубу, внаслідок чого він помер.

Правоохоронці знайшли 18-річного та двох 16-річних хлопців. Їх затримали та оголосили їм про підозру. Тепер їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Закарпатській області розкрили жорстоке вбивство 37-річного чоловіка. Виявилось, що за цим стояв 44-річний односелець та 16-річний і 19-річний хлопці. Вони не лише вбили чоловіка, але й намагались спалити його тіло, щоб приховати сліди злочину.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
убивство поліція Харків
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
На Одещині в пожежі загинула жінка
08 липня 2025, 17:45
На Дніпропетровщині судитимуть посадовця, через якого землі танкового полігону захопили фермери
08 липня 2025, 17:43
На Прикарпатті чоловік вистрелив у авто: поранення отримала дитина
08 липня 2025, 17:36
Отримав 1,2 млн грн і вимагав ще: у Запоріжжі викрили родича посадовця ТЦК
08 липня 2025, 17:36
У Кривому Розі виявили дитину, яку мати залишила серед бруду та фекалій
08 липня 2025, 17:16
Ексдиректора та бухгалтера відомого українського авіаперевізника підозрюють в ухиленні від сплати податків
08 липня 2025, 17:15
На Тернопільщині шахраї виманили у забудовника понад 2 млн доларів
08 липня 2025, 17:06
Рік після трагедії: у Києві вшанували загиблих під час ракетного удару по "Охматдиту"
08 липня 2025, 16:55
На Закарпатті відновив роботу пункту пропуску з ЄС
08 липня 2025, 16:40
Ексчиновників судитимуть за розкрадання 9 млн грн на реконструкції трамвайної лінії в Києві
08 липня 2025, 16:27
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Михайло Ткач
Віктор Шлінчак
Всі блоги »