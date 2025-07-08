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У Харкові оголосили про підозру молодим хлопцям за вбивство. Вони жорстоко побили чоловіка, через що він помер

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Харкові затримали трьох молодих хлопців, які жорстоко побили чоловіка. Від отриманих травм він помер. Інцидент стався напередодні 6 червня. Тоді поліцейським повідомили про тіло чоловіка у Салівському районі. Причиною смерті стали множинні тілесні ушкодження та переломи.

Як з'ясували правоохоронці, увечері група молодих хлопців (серед яких були й неповнолітні) розпивала алкоголь за гаражами. Між ними та 25-річним чоловіком стався конфлікт, який переріс у бійку. Потерпілому завдали численні удари по голові та тулубу, внаслідок чого він помер.

Правоохоронці знайшли 18-річного та двох 16-річних хлопців. Їх затримали та оголосили їм про підозру. Тепер їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Закарпатській області розкрили жорстоке вбивство 37-річного чоловіка. Виявилось, що за цим стояв 44-річний односелець та 16-річний і 19-річний хлопці. Вони не лише вбили чоловіка, але й намагались спалити його тіло, щоб приховати сліди злочину.