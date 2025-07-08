На Харківщині триває розмінування: мешканців попередили про вибухи

ілюстративне фото: ДСНС України

Сьогодні, 8 липня, в Ізюмському районі фахівці проводитимуть планові підриви вибухонебезпечних предметів

Про це передає RegioNews із посиланням на Telegram-канал Харківської обласної військової адміністрації.

У період з 10:00 до 12:00 фахівці працюватимуть поблизу міста Балаклія.

"Можливі звуки вибухів — заплановане знешкодження вибухонебезпечних предметів", — йдеться в повідомленні.