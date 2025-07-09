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В Харьковской области 71-летняя женщина заявила, что ее избили во время мобилизации сына

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Харьковской области.

Во вторник, 8 июля, в полицию поступило сообщение о доставлении в медицинское учреждение 71-летней женщины с телесными повреждениями в виде ушибов.

Потерпевшая отказалась от госпитализации и подала заявление в полицию, в которой отметила, что телесные повреждения ей нанесли неизвестные в военной форме во время мобилизационных мероприятий в отношении ее сына.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к инциденту.

Напомним, в Мерефе под Харьковом женщина пыталась остановить автобус с принудительно мобилизованным сыном.