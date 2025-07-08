Иллюстративное фото

Правоохранители разоблачили российского агента, собиравшего данные для россиян. За каждую "задачу" он получал деньги

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Харькове разоблачили мужчину, который передавал россиянам данные о промышленных объектах и блокпостах. Известно, что в марте этого года 44-летний мужчина получил задание фотографировать промышленные предприятия в Харькове, за что получил аванс в сумме 500 гривен.

Мужчина посылал россиянам фото заводов, фабрик, блокпостов, за что получал денежные переводы на банковскую карту в размере 1 000 гривен. Эти данные требовались оккупантам для планирования ударов по Харькову.

Мужчине сообщили о подозрении в распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований в условиях военного положения и по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). В настоящее время его отправили под стражу.

Напомним, ранее в Днепре разоблачили очередного российского агента. Он готовил координаты для воздушных атак РФ по критической инфраструктуре Украины.