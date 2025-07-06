Обстрелы Харькова и области: погибли мужчина и 8-летний мальчик, ранены 11 гражданских
За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Харьков и 13 населенных пунктов Харьковщины. Есть жертвы и раненые
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
"В результате обстрелов 2 человека погибли, в том числе ребенок. Пострадали 11 человек, среди них 2 детей", — говорится в сообщении.
- В Харькове пострадала 46-летняя женщина и 2-летняя девочка;
- в селе Одноробовка Золочевской общины погиб 8-летний мальчик, пострадали 3-летний мальчик, 40-летний мужчина и 37-летняя женщина;
- В селе Приколотное Ольховатской общины пострадал 66-летний мужчина;
- в городе Купянск погиб 59-летний мужчина, пострадали 56-летний мужчина, 57-летняя и две 65-летние женщины;
- в селе Широкое Близнецовской общины пострадала 27-летняя женщина.
Войска РФ атаковали Шевченковский и Новобаварский районы Харькова восемью БпЛА. Враг активно применял по Харьковщине неуправляемые авиационные ракеты, КАБы и дроны разных типов.
Из-за вражеских обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Харькове повреждены 14 многоквартирных домов, спорткомплекс, стоматологическая клиника, кафе, два магазина, нежилое здание, четыре автомобиля;
- в Купянском районе повреждены частный дом, помещение "Укрзализныци", частное предприятие, нежилое здание, складское помещение, два автомобиля (село Приколотное); автомобиль бригады экстренной медицинской помощи, 12 частных домов, гараж (Купянск); частный дом (село Малый Бурлук); два автомобиля, два трактора, частный дом (село Шиповатое); два складских помещения предприятия (село Большой Бурлук); два нежилых здания (село Боровское);
- в Изюмском районе поврежден частный дом (село Пески-Радьковские); четыре частных дома (город Балаклея);
- в Чугуевском районе поврежден дом культуры (село Юрченково);
- в Богодуховском районе поврежден автомобиль (село Одноробовка).
Напомним, в результате утренней атаки "шахедов" на Николаев пострадали два человека, повреждена жилищная и гражданская инфраструктура.
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