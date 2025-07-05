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Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Олега Синегубова, есть попадание русского дрона в городе Чугуев. В результате атаки пострадал 12-летний мальчик. Впоследствии стало известно, что пострадавших в результате удара россиян стало больше: сейчас известно о трех раненых.

Также россияне обстреляли город Купянск. По предварительным данным, пострадали два человека. Им оказывают медицинскую помощь.

Напомним, ранее мониторинговые Telegram-каналы сообщали, что Украина в ночь на 5 июля готовится к самой массированной атаке дронов за последние недели. Сообщалось о не менее 40 вражеских дронов в воздушном пространстве Украины.