Росіяни атакували Дніпропетровщину: пошкоджена цивільна інфраструктура

фото: Сергій Лисак

Сьогодні вночі та вранці сили ППО збили на Дніпропетровщині 14 ворожих БпЛА. Через обстріли РФ в області пошкоджена цивільна інфраструктура

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

Внаслідок атаки у Могилівській громаді Дніпровського району пошкоджені приватний будинок і два гаражі.

По Нікопольщині ворог бив артилерією та FPV-дронами.

"Гучно було у самому Нікополі, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Понівечені інфраструктура і приватна оселя", – поінформував очільник Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, у Києві внаслідок російської масованої атаки постраждали 23 людини , 14 із них були госпіталізовані.

Рятувальники показали наслідки нічних обстрілів столиці.