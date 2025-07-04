Росіяни атакували Дніпропетровщину: пошкоджена цивільна інфраструктура
Сьогодні вночі та вранці сили ППО збили на Дніпропетровщині 14 ворожих БпЛА. Через обстріли РФ в області пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.
Внаслідок атаки у Могилівській громаді Дніпровського району пошкоджені приватний будинок і два гаражі.
По Нікопольщині ворог бив артилерією та FPV-дронами.
"Гучно було у самому Нікополі, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Понівечені інфраструктура і приватна оселя", – поінформував очільник Дніпропетровської ОВА.
Нагадаємо, у Києві внаслідок російської масованої атаки постраждали 23 людини, 14 із них були госпіталізовані.
Рятувальники показали наслідки нічних обстрілів столиці.