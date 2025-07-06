За тиждень у Харкові народилося понад 60 малюків
За минулий тиждень у Харкові народилося 63 дитини. Хлопчиків з'явилося на світ менше, ніж дівчаток
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.
Так, із 26 червня по 2 липня в обласному центрі Харківщини з'явилися на світ 63 дитини. У місцевому Департаменті охорони здоров’я зазначили, що серед новонароджених — 26 хлопчиків та 37 дівчаток, у тому числі двійня — хлопчик та дівчинка.
"Загалом з початку війни в Харкові з'явилося на світ 8604 дитини", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Запоріжжі вперше з 2021 року народилася трійня — три хлопчики.
Раніше повідомлялося, що для покращення демографічної ситуації в Україні кожна жінка має народити хоча б дві дитини.
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