Стало відомо, скільки дітей досі залишається у зоні бойових дій на Донеччині

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У зоні активних бойових дій на Донеччині залишаються 113 дітей

Про це на онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"У громадах, які віднесені до території активних бойових дій, залишається 24 тисячі людей і з них 113 – це діти", - повідомив він.

Наразі 17 громад знаходяться на території активних бойових дій. Серед них - Мар’їнська, Торецька, Покровська, Мирноградська, Часовоярська, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Удачненська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Очеретинська та Новоселівська.

Загалом на підконтрольній українській владі території Донецької області залишаються близько 268 000 цивільних, з яких 20 070 – діти. Обов’язкова евакуація у регіоні триває.

Нагадаємо, росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині, постраждали 10 людей.