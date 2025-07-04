У Запоріжжі почали облаштовувати інклюзивні майданчики в одному з парків
У Запоріжжі з'явиться новий інклюзивний майданчик. Уже почали займатися знесенням старих конструкцій
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
У Хортинському районі розпочали демонтаж конструкцій ігрового майданчика. Ці роботи відбуваються у парку Героїв Національної гвардії України. Скоро там будуть нові спортивний та дитячий інклюзивні майданчики.
У районній адміністрації зазначили, що інклюзивні майданчики є просторами для рівних можливостей, щоб кожен міг розвиватися та бати частиною спільноти. Будівництво вже триває, проте про терміни закінчення робіт ще нічого невідомо.
Нагадаємо, що за опитуванням ГО "Екосенс", 35% жителів відвідують парки та сквери міста кілька разів на тиждень. Ще 31,6% відвідують такі місця кілька разів на місяць. При цьому якщо умови покращаться, то 80% опитаних хотіли б відвідувати парки щодня. 58% респондентів вважають, що наявність інклюзивності у парках є дуже важливою.