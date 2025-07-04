Фото: Хортинська районна адміністрація

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Хортинському районі розпочали демонтаж конструкцій ігрового майданчика. Ці роботи відбуваються у парку Героїв Національної гвардії України. Скоро там будуть нові спортивний та дитячий інклюзивні майданчики.

У районній адміністрації зазначили, що інклюзивні майданчики є просторами для рівних можливостей, щоб кожен міг розвиватися та бати частиною спільноти. Будівництво вже триває, проте про терміни закінчення робіт ще нічого невідомо.

Нагадаємо, що за опитуванням ГО "Екосенс", 35% жителів відвідують парки та сквери міста кілька разів на тиждень. Ще 31,6% відвідують такі місця кілька разів на місяць. При цьому якщо умови покращаться, то 80% опитаних хотіли б відвідувати парки щодня. 58% респондентів вважають, що наявність інклюзивності у парках є дуже важливою.