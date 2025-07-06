За неделю в Харькове родилось более 60 малышей

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За прошедшую неделю в Харькове родилось 63 ребенка. Мальчиков появилось на свет меньше, чем девочек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Так, с 26 июня по 2 июля в областном центре Харьковщины появилось на свет 63 ребенка. В местном Департаменте здравоохранения отметили, что среди новорожденных – 26 мальчиков и 37 девочек, в том числе двойня – мальчик и девочка.

"В целом с начала войны в Харькове появилось на свет 8604 ребенка", – говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье впервые с 2021 года родилась тройня – три мальчика.

Ранее сообщалось, что для улучшения демографической ситуации в Украине каждая женщина должна родить хотя бы двоих детей.