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03 липня 2025, 13:56

У Харкові поліція вилучила малюка з небезпечних умов проживання

03 липня 2025, 13:56
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Холодногірському районі Харкова поліція виявила хлопичка 1,9 років, який проживав в антисанітарних і небезпечних для здоров'я умовах

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Правоохоронці отримали повідомлення про те, що маленька дитина проживає в несприятливих побутових умовах. На вказане місце виїхали представники сектору ювенальної превенції.

Правоохоронці виявили 25-річну жінку у стані алкогольного сп’яніння, яка поводилася неадекватно. Це виявилася мати хлопчика.

Аналізуючи обставини, правоохоронці разом із Службою у справах дітей склали акт про загрозу та ухвалили рішення оперативно вилучити дитину.

Хлопчика передали лікарям, його життю наразі нічого не загрожує. З матір’ю провели роз'яснювальну бесіду.

Далі ситуацію досліджуватимуть соціальні служби.

Нагадаємо, на Тернопільщині хворий хлопчик кілька днів був сам вдома й помер. За даними слідства, що жінка не доглядала за своїм сином, який народився з патологіями і потребував особливого постійного догляду.

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Харків дитина мати антисанітарія алкоголь поліція хлопчик
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