Постріл за 15 см від дитини: у Києві чоловік відкрив вогонь по авто волонтерки – його затримали

фото: Національна поліція

Увечері 30 червня в Подільському районі Києва чоловік на велосипеді відкрив вогонь по автомобілю, в якому їхала волонтерка разом із малолітнім сином. На щастя, ніхто не постраждав

Про це повідомила столична поліція та керівниця інструкторського відділу фонду "Повернись живим" Вікторія Дворецька, передає RegioNews.

За її словами, напад стався близько 20:00, коли жінка поверталася додому з дитиною. Постріл прийшовся всього за 15 сантиметрів до заднього скла — з того боку, де в автокріслі сидів хлопчик.

Зловмисник одразу втік із місця події. Поліцейські спільно з працівниками кримінального аналізу оперативно встановили особу стрілка. Ним виявився 46-річний місцевий мешканець, якого затримали. У нього вилучили револьвер, з якого було здійснено постріл.

Чоловік пояснив свої дії тим, що його нібито "підрізали" на дорозі, коли він їхав на велосипеді, тож він вирішив "помститися".

Прокуратура підтвердила факт затримання. За цим випадком відкрито кримінальне провадження. Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві поліція затримала 63-річного таксиста, якого співачка Тоня Матвієнко звинуватила в нападі на неї.