11:32  02 липня
У Києві затримали водія таксі, який побив співачку Тоню Матвієнко
10:22  02 липня
Масове отруєння шаурмою на Вінниччині: до лікарні потрапили 25 осіб
05:05  02 липня
На Тернопільщині розслідують загадкову смерть чоловіка
UA | RU
UA | RU
02 липня 2025, 11:56

Постріл за 15 см від дитини: у Києві чоловік відкрив вогонь по авто волонтерки – його затримали

02 липня 2025, 11:56
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Увечері 30 червня в Подільському районі Києва чоловік на велосипеді відкрив вогонь по автомобілю, в якому їхала волонтерка разом із малолітнім сином. На щастя, ніхто не постраждав

Про це повідомила столична поліція та керівниця інструкторського відділу фонду "Повернись живим" Вікторія Дворецька, передає RegioNews.

За її словами, напад стався близько 20:00, коли жінка поверталася додому з дитиною. Постріл прийшовся всього за 15 сантиметрів до заднього скла — з того боку, де в автокріслі сидів хлопчик.

Зловмисник одразу втік із місця події. Поліцейські спільно з працівниками кримінального аналізу оперативно встановили особу стрілка. Ним виявився 46-річний місцевий мешканець, якого затримали. У нього вилучили револьвер, з якого було здійснено постріл.

Чоловік пояснив свої дії тим, що його нібито "підрізали" на дорозі, коли він їхав на велосипеді, тож він вирішив "помститися".

Прокуратура підтвердила факт затримання. За цим випадком відкрито кримінальне провадження. Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві поліція затримала 63-річного таксиста, якого співачка Тоня Матвієнко звинуватила в нападі на неї.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ поліція авто дитина пістолет велосипед волонтерка куля револьєр
У Львові 23-річна дівчина збила автівкою чоловіка на самокаті
02 липня 2025, 04:30
На Одещині комбайн зіткнувся з легковиком: загинула водійка
02 липня 2025, 02:35
Бив стільцем і душив: а Житомирщині чоловік вбив двох жінок
01 липня 2025, 22:55
Всі новини »
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
У Хмельницькому чоловік підірвав гранату в квартирі та втік
02 липня 2025, 12:53
У Тернополі рятувальники врятували 15-річну дівчину із палаючої квартири
02 липня 2025, 12:47
Корупційний скандал: Чернишова не відсторонили від посади, оскільки за нього заступився Шмигаль
02 липня 2025, 12:41
На Полтавщині судитимуть митників, через дії яких держава втратила 17 млн грн
02 липня 2025, 12:38
Росіяни вдарили по Миколаївщині: постраждало подружжя, чоловік загинув
02 липня 2025, 12:25
На Буковині затримали трьох жителів Київщини, які намагались втекти до Румунії
02 липня 2025, 11:45
У Києві затримали водія таксі, який побив співачку Тоню Матвієнко
02 липня 2025, 11:32
У перший день липня ЗСУ ліквідували понад 1100 окупантів, — Генштаб
02 липня 2025, 11:25
У Харкові викрили підпільну фабрику, яка випускала 45 тисяч пачок сигарет на добу
02 липня 2025, 11:09
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »