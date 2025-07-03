В Харькове полиция изъяла малыша из опасных условий проживания
В Холодногорском районе Харькова полиция обнаружила мальчика 1,9 лет, проживавшего в антисанитарных и опасных для здоровья условиях
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Правоохранители получили уведомление о том, что маленький ребенок проживает в неблагоприятных бытовых условиях.
Правоохранители обнаружили 25-летнюю женщину в состоянии алкогольного опьянения, которая вела себя неадекватно.
Анализируя обстоятельства, правоохранители вместе со Службой по делам детей составили акт об угрозе и приняли решение оперативно изъять ребенка.
Мальчика передали врачам, его жизни пока ничего не угрожает. С матерью провели разъяснительную беседу.
Дальше ситуацию будут исследовать социальные службы.
Напомним, на Тернопольщине больной мальчик несколько дней был сам дома и умер. По данным следствия, женщина не ухаживала за своим сыном, который родился с патологиями и нуждался в особом постоянном уходе.