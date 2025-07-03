В Харькове полиция изъяла малыша из опасных условий проживания

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В Холодногорском районе Харькова полиция обнаружила мальчика 1,9 лет, проживавшего в антисанитарных и опасных для здоровья условиях

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Правоохранители получили уведомление о том, что маленький ребенок проживает в неблагоприятных бытовых условиях.

Правоохранители обнаружили 25-летнюю женщину в состоянии алкогольного опьянения, которая вела себя неадекватно.

Анализируя обстоятельства, правоохранители вместе со Службой по делам детей составили акт об угрозе и приняли решение оперативно изъять ребенка.

Мальчика передали врачам, его жизни пока ничего не угрожает. С матерью провели разъяснительную беседу.

Дальше ситуацию будут исследовать социальные службы.

Напомним, на Тернопольщине больной мальчик несколько дней был сам дома и умер. По данным следствия, женщина не ухаживала за своим сыном, который родился с патологиями и нуждался в особом постоянном уходе.