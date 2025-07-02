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02 липня 2025, 23:55

На Харківщині жінка отримувала виплати померлої матері

02 липня 2025, 23:55
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Фото: Нацполіція
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На Харківщини викрили жінку, яка незаконно отримувала соціальні виплати. Гроші призначались її матері, яка вже пішла з життя

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

На Харківщині повідомили підозру жінці, яка отримувала незаконно соціальні виплати її матері. Це була фінансова допомогу вимушено переміщеній особі. Гроші призначались матері жінки, яка жила в селищі Солоницівка.

Жінка після смерті матері продовжила користуватися її банківською карткою. Вона незаконно отримала понад 16 тисяч гривень державної допомоги. Тепер вона отримала підозру за статтею про шахрайство.

Нагадаємо, раніше на Сумщині викрили жінку, яка отримувала пенсію мертвого сусіда. Тривалий час вона доглядала за ним та мала доступ до його банківської картки, чим згодом скористалась.

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