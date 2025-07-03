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03 июля 2025, 01:25

Пограничники показали, как "Скорпионы" уничтожают россиян под Волчанском

03 июля 2025, 01:25
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фото: ГПСУ
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На Волчанском направлении разведывательно-ударные группы БпЛА и минометные расчеты подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" успешно отработали по координатам захватчиков

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Обезврежены семь оккупантов, уничтожено место запуска вражеских дронов вместе с техническим снаряжением и вооружением, а также миномет на позиции", — говорится в сообщении.

Ранее на Волчанском направлении пограничники уничтожили две вражеские пушки Д-30 и МТ-12 "Рапира".

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