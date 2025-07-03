Пограничники показали, как "Скорпионы" уничтожают россиян под Волчанском

фото: ГПСУ

На Волчанском направлении разведывательно-ударные группы БпЛА и минометные расчеты подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" успешно отработали по координатам захватчиков

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Обезврежены семь оккупантов, уничтожено место запуска вражеских дронов вместе с техническим снаряжением и вооружением, а также миномет на позиции", — говорится в сообщении.