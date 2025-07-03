Пограничники показали, как "Скорпионы" уничтожают россиян под Волчанском
На Волчанском направлении разведывательно-ударные группы БпЛА и минометные расчеты подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" успешно отработали по координатам захватчиков
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Обезврежены семь оккупантов, уничтожено место запуска вражеских дронов вместе с техническим снаряжением и вооружением, а также миномет на позиции", — говорится в сообщении.
Ранее на Волчанском направлении пограничники уничтожили две вражеские пушки Д-30 и МТ-12 "Рапира".
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