ГСЧС показала кадры последствий удара беспилотников по Харьковщине

фото: ГСЧС Харьковщины

В ночь на 2 июля российские беспилотники атаковали Новобаварский район города Харькова и Купянский район области

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В Харькове в результате попадания вражеского БПЛА произошло возгорание одноэтажного неиспользуемого здания на площади около 300 кв.

Рядом также были повреждены СТО, многоквартирный дом, нежилое и административное здание, а также останов общественного транспорта.

Пострадавших нет, пожар оперативно ликвидировали спасатели.

В Купянском районе вражеские дроны попали по территории двух сельскохозяйственных предприятий в селах Боровское и Волошская Балаклея. Там загорелись складские помещения и сено в тюках.

По предварительным данным, пострадали три человека.

Напомним, россияне атаковали Купянский район Харьковщины беспилотниками типа "Герань-2". В результате обстрела пятью БпЛА в поселке Боровское загорелись складские помещения.