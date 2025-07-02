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02 июля 2025, 09:48

ГСЧС показала кадры последствий удара беспилотников по Харьковщине

02 июля 2025, 09:48
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фото: ГСЧС Харьковщины
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В ночь на 2 июля российские беспилотники атаковали Новобаварский район города Харькова и Купянский район области

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В Харькове в результате попадания вражеского БПЛА произошло возгорание одноэтажного неиспользуемого здания на площади около 300 кв.

Рядом также были повреждены СТО, многоквартирный дом, нежилое и административное здание, а также останов общественного транспорта.

Пострадавших нет, пожар оперативно ликвидировали спасатели.

В Купянском районе вражеские дроны попали по территории двух сельскохозяйственных предприятий в селах Боровское и Волошская Балаклея. Там загорелись складские помещения и сено в тюках.

По предварительным данным, пострадали три человека.

Напомним, россияне атаковали Купянский район Харьковщины беспилотниками типа "Герань-2". В результате обстрела пятью БпЛА в поселке Боровское загорелись складские помещения.

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