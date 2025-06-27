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27 червня 2025, 06:10

Покинув змагання: на Донеччині ліквідували "чемпіона" Росії з метання АК

27 червня 2025, 06:10
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скріншот із відео
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У Донецькій області воїни підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" ліквідували росіянина, який жбурляв свій автомат у FPV-дрон

Унікальне відео оприлюднила Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Донецька область: знищено БМ-21 "Град", вантажівку, станцію зв’язку, ліквідовано з десяток окупантів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Донеччині підрозділ "Фенікс" вполював російський комплекс РЕБ "Житель".

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війна окупанти втрати росіян РСЗВ Град Донеччина підрозділ Фенікс бригада Помста
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