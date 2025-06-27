Покинув змагання: на Донеччині ліквідували "чемпіона" Росії з метання АК
У Донецькій області воїни підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" ліквідували росіянина, який жбурляв свій автомат у FPV-дрон
Унікальне відео оприлюднила Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Донецька область: знищено БМ-21 "Град", вантажівку, станцію зв’язку, ліквідовано з десяток окупантів", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше на Донеччині підрозділ "Фенікс" вполював російський комплекс РЕБ "Житель".
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