фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Полиция Харьковской области продолжает фиксировать военные преступления, совершенные российскими войсками. За прошедшие сутки под огнем оказались город Харьков, а также Изюмский и Купянский районы.

За прошедшие сутки под ударами находились город Харьков, Изюмский, Купянский районы.

Оккупанты применили против гражданского населения управляемые авиабомбы и беспилотные летательные аппараты. В результате обстрелов пострадали частные дома, многоэтажные жилые постройки и хозяйственные здания. Также получила повреждения техника одного из сельскохозяйственных предприятий.

Правоохранители продолжают собирать доказательства преступлений и документировать последствия обстрелов, чтобы в будущем привлечь виновных к ответственности. Ситуация в регионе остается напряженной, а население – под постоянной угрозой.

Напомним, шесть человек пострадали, из них один ребенок: последствия обстрела России в Черкасской области.