14:50  27 червня
Байковий цвинтар у Києві перетворився на смітник
14:26  27 червня
На Україну насувається негода: очікується сильний вітер та грози
12:02  27 червня
У Полтаві вибухнув пасажирський автобус
UA | RU
UA | RU
27 червня 2025, 16:47

У Харкові судитимуть агентку РФ, яка заклала вибухівку біля будинку військового

27 червня 2025, 16:47
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Харкові викрили російську агентку, яка допомагала росіянам у замаху на життя військового. Тепер їй загрожує ув'язнення

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Харкові судитимуть російську агентку. 38-річна жінка у соціальних мережах ділилась своїми проросійськими поглядами. Завдяки цьому на неї вийшли "куратори", які діяли в інтересах РФ.

Жінку проінструктували та повідомили про місце схрону, де був вибуховий пристрій. Після цього вона заклала вибухівку у закопаній автомобільній шині неподалік приватного будинку українського військового. Навпроти його подвір'я жінка встановила мобільний телефон, замаскувавши його.

Куратори завдяки доступу до мобільного пристрою, могли слідкувати, коли військовий вийде з дому, та активували пристрій. Внаслідок вибуху захисник отримав поранення та був госпіталізований.

"Фігурантці було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Жінку судитимуть у Слобідському районному суді м. Харкова. Обвинуваченій загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали підлітка, який працював на росіян. Він передавав ворогу дані про розташування ЗСУ. Також він надсилав росіянам фото з наслідками ударів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
агент рф прокуратура Харківська область
Фейкове побачення зі смертельним планом: СБУ затримала агента РФ
26 червня 2025, 10:49
Всі новини »
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
Експосадовця Міноборони судитимуть за списання 94 млн грн пені бізнесмену
27 червня 2025, 18:02
В Одесі ділок за хабар намагався отримати дані про секретні розробки ЗСУ
27 червня 2025, 17:46
"Нова пошта" скоротить майже 3 тисячі працівників до кінця 2025 року
27 червня 2025, 17:34
Африканки збирають дрони: як Росія налагодила власне виробництво "Шахедів" для масованих атак
27 червня 2025, 17:30
Укрзалізниця отримала ще 4 нові вагони - з 28 червня вони вийдуть у рейс
27 червня 2025, 17:05
Не надали допомогу та залишили помирати: сімох працівників Харківського СІЗО підозрюють у смерті затриманого
27 червня 2025, 16:45
У Києві судитимуть кримінальних авторитетів за наркотрафік у СІЗО
27 червня 2025, 16:21
28 та 29 червня - у місті Самар оголошено День жалоби за загиблими через балістичний обстріл
27 червня 2025, 15:55
Затримали чоловіка з правом на відстрочку: у Полтавському ТЦК роз'яснили, що сталось насправді
27 червня 2025, 15:46
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »