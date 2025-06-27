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У Харкові викрили російську агентку, яка допомагала росіянам у замаху на життя військового. Тепер їй загрожує ув'язнення

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Харкові судитимуть російську агентку. 38-річна жінка у соціальних мережах ділилась своїми проросійськими поглядами. Завдяки цьому на неї вийшли "куратори", які діяли в інтересах РФ.

Жінку проінструктували та повідомили про місце схрону, де був вибуховий пристрій. Після цього вона заклала вибухівку у закопаній автомобільній шині неподалік приватного будинку українського військового. Навпроти його подвір'я жінка встановила мобільний телефон, замаскувавши його.

Куратори завдяки доступу до мобільного пристрою, могли слідкувати, коли військовий вийде з дому, та активували пристрій. Внаслідок вибуху захисник отримав поранення та був госпіталізований.

"Фігурантці було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Жінку судитимуть у Слобідському районному суді м. Харкова. Обвинуваченій загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали підлітка, який працював на росіян. Він передавав ворогу дані про розташування ЗСУ. Також він надсилав росіянам фото з наслідками ударів.