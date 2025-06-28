фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

На Купянском направлении уничтожены 3 мотоцикла, 5 грузовиков, 5 УАЗов "Буханка", полевой склад БК, автомобиль, квадроцикл, поражено укрытие, ликвидировано с десяток оккупантов.

"Популярные у врагов мотоциклы и "буханки", как и другая техника и укрытие противника, хорошо горят от наших сбросов и FPV", – говорят пограничники.

Ранее наши пограничники уничтожили две вражеские пушки в Харьковской области.