В Харьковской области будут судить работников СИЗО, которые оставили умирать в камере задержанного

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему руководителю Харьковского следственного изолятора, двум оперуполномоченным, дежурному помощнику начальника, старшему по корпусу и двум младшим инспекторам учреждения.

Установлено, что в апреле 2025 года работники СИЗО решили "воспитать" одного из только что доставленных подозреваемых и с этой целью поместили его в камеру с другим осужденным, что является грубым нарушением закона.

"Через несколько часов после перевода потерпевшего, осужденные избили его в полуобморочное состояние. Однако вместо оказания медицинской помощи и немедленного вызова скорой работники изолятора оставили его в удаленной камере без помощи, фактически ожидая, пока он умрет", - говорится в сообщении.

Ночью задержанный умер из-за черепно-мозговой травмы, перелома костей, повреждения внутренних органов и мягких тканей.

Чтобы скрыть обстоятельства преступления, работники СИЗО сообщили соответствующие органы, что мужчина погиб во время драки в камере, умышленно умолчав о факте незаконного перевода и бездействия в оказании помощи.

Работникам СИЗО грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове разоблачили банду во главе со "смотрящим" в СИЗО, которая связана с россиянами.