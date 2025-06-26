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26 июня 2025, 02:30

Силы обороны уничтожили бронетехнику и грузовики оккупантов под Купянском

26 июня 2025, 02:30
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скриншот с видео
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На Харьковщине воины подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" с помощью дронов-камикадзе поразили вражескую бронетехнику и автотранспорт

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"Купянское направление: уничтожены БМП, БТР, 2 единицы бронетехники, мотоцикл, 3 грузовика, ликвидировано с десяток оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее бойцы ССО показали, как уничтожили штурмовую группу россиян под Покровском.

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РФ война пограничники оккупанты потери россиян Купянское направление подразделение Феникс бригада Месть
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