Силы обороны уничтожили бронетехнику и грузовики оккупантов под Купянском
На Харьковщине воины подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" с помощью дронов-камикадзе поразили вражескую бронетехнику и автотранспорт
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Купянское направление: уничтожены БМП, БТР, 2 единицы бронетехники, мотоцикл, 3 грузовика, ликвидировано с десяток оккупантов", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее бойцы ССО показали, как уничтожили штурмовую группу россиян под Покровском.
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