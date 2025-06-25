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25 червня 2025, 01:25

На Сході українські дронарі знищили бронетехніку та розмінували FPV-засідки окупантів

25 червня 2025, 01:25
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скріншот із відео
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Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" бригади "Помста" продовжують зачищати Донецьку область від російських загарбників

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Наші дронарі ефективно ріжуть зв’язок, знищують ворожий транспорт і б’ють по техніці окупантів.

"У сьогоднішній добірці — знищення 1 одиниці бронетехніки, трьох "буханок", вантажівки, 4 FPV-засідок та антени зв’язку", — йдеться в повідомленні.

Раніше на Донеччині воїни бригади "Помста" залишили окупантів без зв'язку.

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РФ війна прикордонники окупанти втрати росіян Донеччина підрозділ Фенікс бригада Помста
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