На Сході українські дронарі знищили бронетехніку та розмінували FPV-засідки окупантів
Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" бригади "Помста" продовжують зачищати Донецьку область від російських загарбників
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Наші дронарі ефективно ріжуть зв’язок, знищують ворожий транспорт і б’ють по техніці окупантів.
"У сьогоднішній добірці — знищення 1 одиниці бронетехніки, трьох "буханок", вантажівки, 4 FPV-засідок та антени зв’язку", — йдеться в повідомленні.
Раніше на Донеччині воїни бригади "Помста" залишили окупантів без зв'язку.
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