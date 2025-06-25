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25 июня 2025, 07:53

Прокуратура показала видео последствий ночного удара по Харькову

25 июня 2025, 07:53
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скриншот с видео
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Прокуратура опубликовала видео с места попадания беспилотных летательных аппаратов типа "Герань-22 в Киевском районе Харькова"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую облпрокуратуру.

На кадрах виден пожар в новостройке и работа спасателей по ликвидации последствий атаки.

Начальник отдела Харьковской областной прокуратуры сообщил, что за медицинской помощью обратился один человек, получивший незначительные ранения.

По факту этого военного преступления возбуждено уголовное производство.

Напомним, этой ночью россияне били дронами по Харькову. Под ударом находилось гражданское предприятие в Киевском районе. Пострадал 64-летний мужчина.

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