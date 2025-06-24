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24 июня 2025, 23:55

Заступился за мать: в Харькове пасынок выстрелил в отчима

24 июня 2025, 23:55
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Фото: Нацполиция
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В Харькове задержан мужчина, который стрелял в своего отчима. Это произошло во время семейной ссоры

Об этом сообщает "Думка", передает Regionews.

В Харькове правоохранители задержали 43-летнего мужчину. Его подозревают в покушении на убийство его отчима. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным правоохранителей, между супругами возникла ссора. Тогда мужчина решил вступиться за свою мать. Он произвел несколько выстрелов в отчима из револьвера. 61-летний потерпевший вызвал медиков самостоятельно: его с огнестрельным ранением госпитализировали.

Напомним, ранее в Ровно мужчина стрелял из ружья из окна собственного дома. Тогда он угрожал своей 74-летней матери оружием. Правоохранители его задержали. Теперь ждать решения суда он будет под стражей.

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