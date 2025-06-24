Фото: Нацполиция

В Харькове задержан мужчина, который стрелял в своего отчима. Это произошло во время семейной ссоры

Об этом сообщает "Думка", передает Regionews.

В Харькове правоохранители задержали 43-летнего мужчину. Его подозревают в покушении на убийство его отчима. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным правоохранителей, между супругами возникла ссора. Тогда мужчина решил вступиться за свою мать. Он произвел несколько выстрелов в отчима из револьвера. 61-летний потерпевший вызвал медиков самостоятельно: его с огнестрельным ранением госпитализировали.

Напомним, ранее в Ровно мужчина стрелял из ружья из окна собственного дома. Тогда он угрожал своей 74-летней матери оружием. Правоохранители его задержали. Теперь ждать решения суда он будет под стражей.