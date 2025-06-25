На Харківщині затримали чоловіка, який ґвалтував трьох своїх падчерок віком 16, 11 та 10 років

фото: Харківська обласна прокуратура

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

Фігурант проживав разом із жінкою та її доньками. Слідство встановило, що обвинувачений влітку 2023 року, застосувавши силу, зґвалтував 16-річну падчерку. Після цього такі факти повторювались систематично, коли нікого не було вдома.

"У червні цього року він піддавав сексуальному насильству вже двох молодших падчерок, яким було тільки 10 та 11 років", — йдеться в повідомленні.

Усі сестри пояснили, що вони боялися вітчима. Діти не могли чинити супротив та мовчали про те, що він із ними робив.

Правоохоронці повідомили про підозру зловмиснику у зґвалтуванні неповнолітньої особи та сексуальному насильстві стосовно малолітніх осіб. Фігуранта затримали. Наразі триває розслідування.