Житель Хмельниччини отримав довічне за зґвалтування своєї 5-річної доньки

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Мешканця Кам’янець-Подільського району засудили до довічного ув’язнення за зґвалтування власної малолітньої доньки

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Хмельницькій області, передає RegioNews.

Слідство встановило, що обвинувачений тривалий час вчиняв сексуальне насильство щодо своєї доньки. У жовтні 2023-го року зловмисник зґвалтував її, коли дружини не було вдома.

Про злочин стало відомо від лікаря, яка оглядала дівчинку. Дитина розповіла, що сексуальне насильство почалось, коли їй було лише п'ять років.

"Нещодавно суд завершив розгляд кримінального провадження і виніс вирок — довічне ув’язнення", — йдеться в повідомленні.