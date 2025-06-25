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25 июня 2025, 05:05

На Харьковщине задержали мужчину, который насиловал трех своих падчериц в возрасте 16, 11 и 10 лет

25 июня 2025, 05:05
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фото: Харьковская областная прокуратура
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Правоохранители разоблачили 49-летнего жителя Берестинского района, который систематически насиловал трех своих несовершеннолетних падчериц

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

Фигурант проживал вместе с женщиной и ее дочерью. Следствие установило, что обвиняемый летом 2023 года, применив силу, изнасиловал 16-летнюю падчерицу. После этого такие факты повторялись систематически, когда никого не было дома.

"В июне этого года он подвергал сексуальному насилию уже двух младших падчериц, которым было лишь 10 и 11 лет", — говорится в сообщении.

Все сестры объяснили, что боялись отчима. Дети не могли сопротивляться и молчали о том, что он с ними делал.

Правоохранители сообщили о подозрении злоумышленнику в изнасиловании несовершеннолетнего лица и сексуальном насилии в отношении малолетних лиц. Фигурант был задержан. В настоящее время идет расследование.

Напомним, житель Хмельнитчины получил пожизненное заключение за изнасилование своей 5-летней дочери.

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