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19 червня 2025, 23:30

На Харківщині жінка шукала роботу, а стала жертвою аферистів

19 червня 2025, 23:30
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Фото: Нацполіція
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На Харківщині правоохоронці розслідують справу про шахрайство. Аферисти запропонували жінці роботу в інтернеті, але лише виманювали гроші

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

36-річна жителька Харківщини стала жертвою шахраїв. Їй запропонували онлайн-роботу. Завдання полягало у бронюванні готелів. Жінка перераховувала на кілька банківських рахунків на загальну суму понад 46 тисяч гривень. Аферисти спочатку виплатили жінці 600 гривень. Проте далі суми вкладів збільшувались до 61 тисячі гривень. Коли вона відмовилась — аферисти одразу зникли.

"Поліція застерігає громадян: не довіряти обіцянкам швидкого заробітку в інтернеті; перевіряти роботодавця та переглядати відгуки про нього; не погоджуватися на роботу, що потребує значних матеріальних вкладень; не переказувати гроші на сторонні рахунки; не вказувати дані банківських карток у реєстраційних формах на невідомих сайтах", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині викрили жінку, яка ошукала родичів військових, які зникли безвісти. Вона пропонувала їм допомогу, але лише виманювала гроші. Відомо, що аферистка вкрала близько 400 тисяч гривень.

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