Рятувальники показали наслідки удару дронами по Харкову

фото: ДСНС Харківщини

У ніч на 24 червня Харків зазнав нової масованої атаки з боку російських військ. Ворог здійснив кілька ударів дронами-камікадзе, зафіксовано вибухи на трьох локаціях

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що два влучання сталися у приватному секторі Немишлянського району, ще одне — на території цивільного підприємства у Салтівському районі. На підприємстві виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

Окрім того, в результаті ударів пошкоджено приватні будинки, легкові автомобілі та лінії електропередач.

Нагадаємо, вночі 24 червня ворог атакував Харків сімома дронами типу "Шахед". Один із них не вибухнув, решта влучили по трьох локаціях. Відомо про п'ятьох постраждалих, серед яких 15-річна дівчинка.