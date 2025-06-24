Росіяни наблизилася до Куп'янська на Харківщині

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У Харківській області армія РФ просунулась на північ від Куп'янська

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Думка".

Російські окупаційні війська пройшли Голубівку та просунулися до Радьківки на північ від Куп'янська.

Таким чином, росіяни обійшли важливий опорний пункт у обороні Куп'янська, селище Кіндрашівка, з півдня, так і не взявши цей населений пункт під повний контроль.

Нагадаємо, рятувальники показали наслідки удару безпілотниками по Харкову.