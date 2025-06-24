Россияне приблизились к Купянску на Харьковщине
В Харьковской области армия РФ продвинулась севернее Купянска
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Думка".
Российские оккупационные войска прошли Голубивку и продвинулись к Радьковке севернее Купянска.
Таким образом, россияне обошли важный опорный пункт в обороне Купянска, поселок Кондрашовка, с юга, так и не взяв этот населенный пункт под полный контроль.
Напомним, спасатели показали последствия удара беспилотниками по Харькову.
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