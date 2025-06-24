Россияне приблизились к Купянску на Харьковщине

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Думка".

Российские оккупационные войска прошли Голубивку и продвинулись к Радьковке севернее Купянска.

Таким образом, россияне обошли важный опорный пункт в обороне Купянска, поселок Кондрашовка, с юга, так и не взяв этот населенный пункт под полный контроль.

Напомним, спасатели показали последствия удара беспилотниками по Харькову.