Защитники показали, как украинская "Баба Яга" бомбила позиции россиян в Харьковской области
Аэроразведчики РУБпАК "СТРИКС" уничтожили укрытия и транспорт российских оккупантов на Харьковщине
Кадры поражения техники захватчиков обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.
Для уничтожения врага защитники применили тяжелый ночной бомбер "Баба Яга" и дроны-камикадзе.
"Пограничники с помощью БпЛА и FPV-дронов отыскали и уничтожили девять укрытий, четыре позиции врага, четыре транспортных средства и пункт запуска БпЛА", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее пограничники показали, как бомбер "Баба Яга" атаковал транспорт и укрытия россиян в Харьковской области.
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 22 июняВсе новости »
22 июня 2025, 14:35Парк воздушных камикадзе ВСУ пополнил новый FPV-дрон
22 июня 2025, 09:25Жирная цель: бригада "Месть" сожгла российский "Солнцепек" на Харьковщине
22 июня 2025, 08:15
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
Россияне атаковали ракетами Очаков: среди раненых — двое детей
23 июня 2025, 01:45Авиаудар по Краматорску: из-под завалов деблокировали тела 4 жертв
23 июня 2025, 00:15РФ ударила по тренировочному полигону ВСУ: есть погибшие и раненые
22 июня 2025, 18:05Вицепремьер Чернышев вернулся в Украину
22 июня 2025, 17:25Оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии: ранены 3 женщины
22 июня 2025, 17:00В Винницкой области 13-летнего подростка ударило током на крыше грузового вагона
22 июня 2025, 16:36На Сумщине водительница легковушки врезалась в маршрутку с пассажирами: пострадали 7 человек
22 июня 2025, 16:07Зеленский ввел санкции против беглого нардепа Дмитрука и Онищенко
22 июня 2025, 15:44В Херсоне россияне убили гражданского
22 июня 2025, 15:03
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера