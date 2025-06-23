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Аэроразведчики РУБпАК "СТРИКС" уничтожили укрытия и транспорт российских оккупантов на Харьковщине

Кадры поражения техники захватчиков обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.

Для уничтожения врага защитники применили тяжелый ночной бомбер "Баба Яга" и дроны-камикадзе.

"Пограничники с помощью БпЛА и FPV-дронов отыскали и уничтожили девять укрытий, четыре позиции врага, четыре транспортных средства и пункт запуска БпЛА", - говорится в сообщении.