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18 червня 2025, 08:28

Замість реабілітації – крадіжки: на Харківщині військового засудили до 5 років ув'язнення

18 червня 2025, 08:28
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Зміївський районний суд Харківської області виніс вирок військовослужбовцю, який під час перебування на лікуванні скоїв низку крадіжок у селі поблизу місця тимчасового проживання

Про це пише видання "Думка" із посиланням на вирок суду, передає RegioNews.

Зазначається, що засуджений — старший солдат однієї з військових частин, із липня 2022 року перебував на тривалому лікуванні. У лютому та березні 2024 року чоловік тричі обкрадав одне й те саме домоволодіння.

Так, 14 лютого зловмисник викрав із гаража електроінструменти, зокрема електроконвектор, бензопилу, електропилу та гідравлічний домкрат. Наприкінці місяця — електронасос із того ж подвір’я. А 18 березня — проник у житловий будинок, де викрав кухонну техніку, посуд, консервацію та алкоголь.

Загальна сума збитків склала понад 11 тисяч гривень.

Суд визнав військовослужбовця винним й призначив покарання — 5 років позбавлення волі. Обвинуваченого взяли під варту одразу в залі суду.

Термін ув'язнення рахується з 13 червня 2025 року. Також суд зарахував два місяці домашнього арешту за схемою "три дні арешту = один день ув'язнення".

Окрім цього, засуджений має сплатити 480 грн судових витрат за проведення експертизи.

Нагадаємо, на Полтавщині п'яний чоловік з електропилою влаштував погром у магазині.

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