Вместо реабилитации – кражи: на Харьковщине военного приговорили к 5 годам заключения

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Змиевский районный суд Харьковской области вынес приговор военнослужащему, который во время пребывания на лечении совершил ряд краж в селе вблизи места временного проживания

Об этом пишет издание "Думка" со ссылкой на приговор суда, передает RegioNews.

Отмечается, что осужденный - старший солдат одной из воинских частей, с июля 2022 находился на длительном лечении. В феврале и марте 2024 года мужчина трижды обворовывал одно и то же домовладение.

Так, 14 февраля злоумышленник похитил из гаража электроинструменты, включая электроконвектор, бензопилу, электропилу и гидравлический домкрат. В конце месяца — электронасос из того же двора. А 18 марта проник в жилой дом, где похитил кухонную технику, посуду, консервацию и алкоголь.

Общая сумма ущерба составила более 11 тысяч гривен.

Суд признал военнослужащего виновным и назначил наказание – 5 лет лишения свободы. Обвиняемый был взят под стражу сразу в зале суда.

Срок заключения исчисляется с 13 июня 2025 года. Также суд засчитал два месяца домашнего ареста по схеме "три дня ареста = один день заключения".

Кроме того, осужденный должен оплатить 480 грн судебных расходов за проведение экспертизы.

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